Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin\'den Avukatlar Günü Mesajı

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yetişkin kendisinin de bir avukat olarak bu zorlu mesleği icra ettiğini ifade ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, hukukun kılıcını kuşanan ve adaletin teminatı olan avukatların günü. Özveriyle, fedakarca emek veren, her türlü zorluğa rağmen adaletin peşinde koşmaktan vazgeçmeyen meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Hukukun kutsal görevini üstlenen avukatlarımızın, adaletin sağlanması için verdikleri mücadele, toplumumuzun huzur ve refahı için son derece önemli. Onların cesareti ve özverileriyle her geçen gün daha da güçlenen bir hukuk sisteminin temelleri oluşuyor. Avukatlarımızın fedakarlıkları ve çalışmaları, hak ve adaletin egemen olduğu bir dünyanın inşasına vesile oluyor. Hak ve adalet için mücadele etmek avukatlarımız için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir onurdur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir.' Bu duygu ve düşüncelerle değerli avukatlarımızın gününü bir kez daha kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu nice yıllar geçirmelerini diliyorum." - AYDIN