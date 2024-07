Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin\'den Gazetecilere Teşekkür Mesajı

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin gazetecilerin toplumun objektifi olduğunu belirterek "Basın mensupları, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisidir" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gazetecilerin toplumun objektif ve gerçek sesi olduğunu vurgulayan Başkan Yetişkin; "24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle Gazeteciler ve Basın Bayramı her yıl 24 Temmuz'da kutlanmaktadır. Basın mensupları, görevlerini yerine getirirken objektiflik ve ilkeli habercilik anlayışından ödün vermeden çalışmaktadırlar" dedi.

Başkan Yetişkin mesajının devamında "Ülkemizde ve dünyada yaşanan her türlü olayı tarafsız bir şekilde aktaran, toplumun farklı kesimlerine ses olan ve kamuoyunun bilinçlenmesine katkı sağlayan siz değerli basın mensupları, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisisiniz. Bu zorlu görevi yerine getirirken karşılaştığınız her türlü engel ve zorluğa rağmen, özveriyle çalışarak mesleğinizi icra ettiğinizi biliyorum. Bu yüzden sizlere olan takdirimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle yerel basının önemi büyüktür. Efeler'imizde görev yapan sevgili basın mensupları da kentimizdeki olayları yakından takip ederek ve yerel sorunları gündeme taşıyarak vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine katkı sunar ve onların sesi olur. Bu bakımdan, Efeler ilçemizde yerel basının katkıları büyük önem taşımaktadır. Efeler Belediyesi olarak sizlerin yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz ve desteklerimizi her zaman hissettirmeye çalışıyoruz. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, basın özgürlüğüne, demokrasiye ve ifade özgürlüğüne olan inancımızı bir kez daha pekiştirdiğimiz bir gün olarak anlam kazanmaktadır. Basın mensuplarının özgürce görevlerini yapabilmeleri, demokratik bir toplumun temel şartlarından birisidir ve bu hakkın her zaman korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu özel günde, basın emekçilerinin her zaman yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Sizlerle birlikte daha aydınlık, daha özgür ve daha bilinçli bir geleceğe yürümek dileğiyle, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN