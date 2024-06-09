Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Kızılcaköy Pazar Yeri'nde Vatandaşlarla Buluştu

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Kızılcaköy Pazar Yeri'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelirken, Yetişkin'in ziyaret sırasındaki Kocarap Zeybeği performansı büyük beğeni topladı.

Kızılcaköy Mahallesi'nde her Pazar günü kurulan pazarda taze sebze ve meyveden ev yapımı yiyecekler ile el emeği göz nuru ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi vatandaşlarla buluşuyor. Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Kızılcaköy Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Üreticilere 'hayırlı işler' dileyerek vatandaşlarla sohbet eden Yetişkin, tezgahları ve meydana bulunan kahvehaneleri ziyaret edip sıkılmadık el bırakmadı. Ziyarette pazarda standı bulunan Fadime Büyüktürk kendi el emeği olan Atatürk rozetini Yetişkin'e hediye ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Şef Kamil Kaya öncülüğündeki Anadolu'nun Ritmi grubunun gösterisi vatandaşların ilgisini çekerken, Başkan Yetişkin'in geleneksel Kocaarap Zeybeği halk oyunu performansı vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Kent orkestrası da seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da vatandaşların kulaklarının pasını sildi.

Kızılcaköy Pazar Yeri'ne gelen vatandaşlar, hem aileleriyle birlikte güzel bir Pazar günü geçirdiklerini hem de doğal ve sağlıklı ürünlerden satın alma imkanı bulduklarını ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, Efeler Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını ifade edip, Yetişkin'e teşekkür etti.

Kızılcaköy Mahallesi'nden Şennur Efe, "Köyümüzün kadınları için bu pazar yeri çok güzel oldu. Harçlıkları için eşlerinin ellerine bakmayıp kendi ürettiklerini burada satarak paralarını kazanıyorlar" derken, Emine Özdemir ise, "Allah bereket versin kazançlarımız iyi. Ürünlerimizin hepsi taze, kendimiz tarlalarımızda üretiyoruz. Pazarımız güzel, gelen misafirlerimiz güzel, çok şükür her şeyimiz çok güzel" ifadelerini kullandı.

Evde kendi yaptığı yuvarlama ve börekleri satan Tennur Girgin ise, "Kendi yaptığımız yuvarlama var, börekler var. Evde kendimiz hazırlıyoruz. Burada hayvancılık yapıyoruz, kendimiz yetiştirip kendimiz satıyoruz" diye konuştu.

Her Pazar günü Kızılcaköy'e gelerek pazardan alış-veriş yaptığını ifade eden Zeliha Gündoğdu ise, "Organik ürünleri tercih ediyoruz. Bu nedenle direk üreticisinden almak için buraya geliyoruz. Pazar günleri hem kendimize değişiklik olsun diyerek hem de üreticimize destek amaçlı buraya geliyoruz" dedi. - AYDIN