Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyedeki yoğun mesaisinin ardından akşam saatlerinde Işıklı, Şevketiye ve Kuyulu mahallelerini ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve gelmesinin ardından başladığı mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Anıl Yetişkin; Efeler Belediye Başkan Yardımcıları Barış Altıntaş, Muttalip Özsemerci, İbrahim Metin Başer ve Efebel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Candemir ile birlikte kahvehanelerde vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Yetişkin, hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılması adına belediye olarak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı. Vatandaşlar da Başkan Yetişkin'in mahallelerine gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek hizmetleri için Başkan Yetişkin ve ekibine teşekkür etti. - AYDIN