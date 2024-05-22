Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Nevzat Biçer Parkı\'nda vatandaşlarla buluştu

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kent sakinlerinin uğrak noktalarından biri olan Nevzat Biçer Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçe genelindeki eksiklikleri tespit etmek ve vatandaşların taleplerini yerine getirmek hedefiyle saha ziyaretlerine ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Nevzat Biçer Parkı'na giden Başkan Yetişkin, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerine hızlı ve etkin çözümler sunmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Yetişkin, çalışmalarıyla şehirdeki yaşam konforunu yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı. Efeler Belediyesi Başkan Yardımcıları Barış Altıntaş ve Muttalip Özsemerci ile birlikte Nevzat Biçer Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Yetişkin, ilçe sakinlerinin hem park hem de Efeler için taleplerini birebir dinleme fırsatı bularak tek tek not etti. Bu uygulama nedeniyle oldukça memnun olduğunu ifade eden Efeler halkı, Başkan Yetişkin'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN