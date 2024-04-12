Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı\'nı vatandaşlarla iç içe geçirdi

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı'nı vatandaşlarla iç içe geçirmeye devam ediyor.

Yerel seçimlerden önce dur durak bilmeden Efeler halkıyla kucaklaşan Başkan Anıl Yetişkin, göreve geldikten sonra da temposunu düşürmedi. Seçim çalışmalarında Efeler halkına verdiği "Vatandaşlarımla her zaman bir arada olacağım" sözünü tutan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Fatih ve Umurlu pazar yerlerini ziyaret edip, pazar esnafı ve vatandaşların bayramını kutladı. Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde kahvehaneleri de ziyaret eden Başkan Anıl Yetişkin'in son durağı Ovaeymir Mahallesi oldu.

Mahalle sakinleriyle bayramlaşan Başkan Yetişkin, "Bayramı evde geçirmek yerine Efeler halkıyla iç içe geçiriyorum. Tıpkı seçimlerden önce olduğu gibi göreve geldiğimde de vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyorum. Sokakta, kahvehanelerde, çarşı ve pazarlarımızla hem esnafımızla hem de hemşehrilerimizle bayramlaştık. İhtiyaçlarını, beklentilerini dinleyip notlarımızı aldık. İlçemizin mutlu ve huzurlu kent olması için vatandaşlarımızla buluşup konuşmaya, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Efeler hepimizin" dedi. - AYDIN