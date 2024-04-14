Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Semt Pazarlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Semt Pazarlarını Ziyaret Etti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Semt Pazarlarını Ziyaret Etti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kızılcaköy ve Dalama mahallelerinde kurulan semt pazarlarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yetişkin, pazar esnafı ve vatandaşlarla görüşüp talep ve önerileri dinledi.

14.04.2024 18:30  Güncelleme: 18:36
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kızılcaköy ve Dalama mahallelerinde kurulan semt pazarlarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerel seçimlerden sonra temposunu düşürmeyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaş ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kızılcaköy ve Dalama mahallelerinde kurulan semt pazarlarını ziyaret eden Başkan Yetişkin, vatandaşlarla görüştü. Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yetişkin, talep ve önerileri dikkatle dinleyip notlarını aldı. Ziyaretlerinde kahvehaneleri de atlamayan Başkan Yetişkin daha sonra Alanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği'ne katıldı. Burada çocuklarla şakalaşıp vakit geçiren Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Seçimlerden önce Efeler halkına verdiği, "Vatandaşlarımızla her zaman bir arada olacağım" sözünü tutan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Efeler'imizi daha yaşanabilir, huzurlu ve mutlu bir kent yapmak için hemşehrilerimizle birlikte hareket etmeye, el ele çalışmaya devam edeceğiz. Kentimizi hep birlikte yöneteceğiz. Çünkü Efeler hepimizin" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Semt Pazarlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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