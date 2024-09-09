Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Umurlu-Kocagür İlkokul ve Ortaokulu\'nu ziyaret etti

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yeni eğitim-öğretim döneminin başlangıcını Umurlu-Kocagür İlkokul ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek kutladı. Başkan Yetişkin, okulun ilk gününde öğrencilerle bir araya gelerek onlara moral verdi.

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Yetişkin, öğrencilerin eğitim yılından beklentilerini dinleyerek öğretmenler ve okul yöneticileriyle birlikte yeni dönemin planları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Yetişkin, öğrencilere eğitim hayatında başarılı olmaları için teşvik edici sözler söyledi. Başkan Yetişkin'in ziyaretine Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı da eşlik etti. Muhtar Akrancı, Başkan Yetişkin'e mahalle sakinlerinin eğitim konusundaki taleplerini ve önerilerini iletti.

Öğrencilerle tek tek ilgilenerek bol bol fotoğraf çektirerek onların yeni eğitim yılına enerjik bir başlangıç yapmalarını sağlayan Başkan Yetişkin'e öğretmenler de ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN