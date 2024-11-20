Efeler Belediye Başkanı, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Farkındalık Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediye Başkanı, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Efeler Belediye Başkanı, Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukların hayallerine yönelik etkinlikler düzenleyerek toplumsal farkındalık oluşturdu ve çocuk haklarına dikkat çekti. Etkinlikte, çocuklar çeşitli meslekleri deneyimleme şansı buldu.

20.11.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde kentte bir farkındalık çalışmasına imza attı. Çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüren etkinliklerle umut aşılayan Başkan Yetişkin, yalnızca çocuklara değil, tüm Efeler halkına mesajlar verdi.

Efeler Belediyesi, bu özel günde kapılarını, çocukların hayallerine açtı. Mimar olmak isteyen bir çocuk belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde projeleri inceledi, doktor olmayı hayal eden bir başkası Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde beyaz önlükle odaları gezdi. Gazeteci olmak isteyen çocuk profesyonel fotoğraf makineleriyle başkanın fotoğraflarını çekerken, belediye başkanı olmayı hayal eden minik misafir, Başkan Yetişkin'in makam koltuğuna oturarak geleceğin lideri gibi hissetti.

Başkan Yetişkin, bu anlamlı anları sosyal medya hesabından paylaşarak çocukların mutluluğunu tüm Efeler halkıyla paylaştı. Görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Başkan Yetişkin, ülkede çocuk cinayetlerine ve çocuk istismarlarına dikkat çekmek ve çocuk haklarına vurgu yapmak amacıyla Uğur Mumcu Parkı'nda vatandaşlara yaşatılabilir çiçek fideleri dağıttı. "Her Fidan Bir Umut, Her Çocuk Bir Gelecek" mesajıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Çocuk Hakları Beyannamesi'ni de halka sunularak farkındalık oluşturuldu.

Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel hazırlanan billboardlar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Görsellerde bir elinde oyuncaklar, diğer elinde ise paslı ve kirli tamir aletleri tutan çocuk elleri kullanılarak, çocuk işçiliğe vurgu yapıldı.

Başkan Anıl Yetişkin, günün anlam ve önemine dair bir mesaj da yayınladı. Çocuklara yönelik her türlü kötülüğe karşı kararlılığını belirten Başkan Yetişkin, "Çocukların canına kıymak, bedenine zarar vermek, ruhunu incitmek insanlığa yapılmış en büyük kötülüktür. Buna asla izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızı korumak, sadece onların hayatlarını değil, hayallerini ve geleceklerini de savunmaktır. Daha güvenli, mutlu ve adil bir dünya için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Farkındalık Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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