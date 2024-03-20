Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri\'ni açtı

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, son 24 saatte üçüncü açılışını gerçekleştirirken, düzenlenen törenle Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri'ni hizmete açtı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı Pazar yeri düzenlenen törenle açıldı. Son 24 saatte üçüncü açılışını gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, her zaman hizmet ürettiklerine dikkat çekerek "Biz laf üretmiyoruz, hizmet üretiyoruz. Belediye başkanı olmadan önce verdiğim vaatlerimin yüzde 96'sını gerçekleştirdim. 2 yılı pandemi ile geçen 5 yılda verdiği sözleri yerine getiren bir belediye başkanı olmanın onurunu, gururunu, mutluluğunu yaşıyorum. Göreve geldiğimde belediyenin hiç kreşi, yoktu. 5 tane kreş açtık. 752 öğrencimiz İngilizce dahil en iyi okul öncesi eğitimi alıyor. 752 mevcudun 4 katı talep aldık. Bu nedenle gelecek dönemde annelere söz veriyorum, 6 yeni kreş daha açacağım. Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının fırsat eşitliğinden yararlanma hakları olduğunu düşünerek bir dershane açtım. Söz veriyorum, gelecek dönemde 2 tane daha dershane açacağım. Farklı mahallelerimize 18 kitap kafe açtım, gelecek dönemde 20 tane daha kitap kafe açmaya söz veriyorum" dedi.

Başkan Atay, konuşmasının devamında Avrupa'nın en büyük ikinci açık hava matematik ve bilim parkı, Aydın'da ilk olan Down Kafe, kitap fuarı, gastronomi festivali, haftada 400 çocuğun eğitim gördüğü Otizm Yaşam Merkezi, Doğa Otel ve Restoran, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anıtı ve Kuvayi Milliye Müzesi projelerini de anlattı.

"İlk pazar 28 Mart Perşembe günü kurulacak"

Seçim yasakları olduğu için bugün açılış yaptıklarını fakat ilk pazarın 28 Mart Perşembe günü kurulacağını ifade eden Başkan Atay; "Burada semt pazarımız Perşembe günleri kurulacaktır. Beni yalnız bırakmadığınız için bir kez daha teşekkür ederim. Hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sedat Uygun da konuşmasında mahallelerine kapalı pazar yeri kazandıran Başkan Atay'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mehmet Fatih Atay, davetlilerle birlikte Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri'nin açılış kurdelesini keserek pazaryerini hizmete açtı. - AYDIN