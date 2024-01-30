Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, halk sağlığı stajları kapsamında Efeler Belediyesi'ni ziyaret eden Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ıncı sınıf (intern) öğrencileri ile bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Özkısacık arasında 3 Mart 2021 tarihinde imzalanan eğitim işbirliği protokolü gereğince ADÜ Tıp Fakültesi'nde mezuniyet öncesi eğitim gören altıncı sınıf öğrencileri Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay ile bir araya gelen öğrenciler, Efeler Belediyesi hizmet binasındaki birimler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle konuşan Başkan Atay, genç hekimlere çağrıda bulunarak, "Geçtiğimiz gün Kitap Kafe'de doktor arkadaşlarımızla karşılaştım ve kendilerinin Finlandiya'ya gitmek üzere olduklarını öğrendim. Bu beni çok üzdü. Yıllarca ülkeme hizmet etmiş bir avukat ve siyasetçi olarak bu ülkeye halen borcum olduğunu düşünüyorum. Lütfen ülkenizi terk etmeyin ve bu topraklara olan borcunuzu ödeyin. Sizler bu ülkenin aydınlık yüzleri, örnek öğrencilerisiniz. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Ne olur bu toprakları terk etmeyin" dedi. - AYDIN