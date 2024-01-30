 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler, Efeler Belediyesi'ni ziyaret ederek birimler hakkında bilgi aldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi
30.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 12:51
Abone Ol

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, halk sağlığı stajları kapsamında Efeler Belediyesi'ni ziyaret eden Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ıncı sınıf (intern) öğrencileri ile bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Özkısacık arasında 3 Mart 2021 tarihinde imzalanan eğitim işbirliği protokolü gereğince ADÜ Tıp Fakültesi'nde mezuniyet öncesi eğitim gören altıncı sınıf öğrencileri Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay ile bir araya gelen öğrenciler, Efeler Belediyesi hizmet binasındaki birimler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle konuşan Başkan Atay, genç hekimlere çağrıda bulunarak, "Geçtiğimiz gün Kitap Kafe'de doktor arkadaşlarımızla karşılaştım ve kendilerinin Finlandiya'ya gitmek üzere olduklarını öğrendim. Bu beni çok üzdü. Yıllarca ülkeme hizmet etmiş bir avukat ve siyasetçi olarak bu ülkeye halen borcum olduğunu düşünüyorum. Lütfen ülkenizi terk etmeyin ve bu topraklara olan borcunuzu ödeyin. Sizler bu ülkenin aydınlık yüzleri, örnek öğrencilerisiniz. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Ne olur bu toprakları terk etmeyin" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adnan Menderes Üniversitesi, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Belediye, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika


13:36
Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30
Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:25
Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı
13:19
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada

Son Dakika
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30 Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:25 Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı
13:19 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 14:01:43. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement