Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Alperen Arda\'ya 23 Nisan\'da başkanlık koltuğuna oturma sözü verdi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kemer Mahallesi ziyareti sırasında karşılaştığı Alperen Arda'ya 23 Nisan'da temsilen başkanlık makamı koltuğuna oturma sözü verdi.
Efeler Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Fatih Atay mahalle ziyaretleri kapsamında çocuklarla sohbet edip Efelerli miniklerin geleceğe yönelik hayallerini dinliyor. Kemer Mahallesi ziyareti Başkan Atay'a sorular yönelten Alperen Arda söz aldı. Arda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Efeler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak.
"Alperen Arda ile Kemer Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz toplantımızda tanıştık. Kendisi toplumsal meselelere hakim gencecik bir kardeşimiz" diyen Başkan Mehmet Fatih Atay, "Alperen medeni cesaretini toplayarak bize birçok soru yöneltti. Ailesini böyle pırlanta gibi bir evlat yetiştirdikleri için tebrik ediyorum. 23 Nisan'da Belediye Başkanımız Alperen Arda olacak. Ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen çok fazla Aziz Sancar, Aşık Veysel, Halide Edip var. Biz buna inanıyoruz. Bu yüzden gençlerimize parlak birer gelecek inşa etmeyi görev edindik. Gençler, sizlere sesleniyorum; sakın ama sakın unutmayın, sizler bu ülkenin aydınlık yüzlerisiniz. Size çok güveniyoruz" açıklamasında bulundu. - AYDIN
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