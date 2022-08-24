Başkan Atay, TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Atay, TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilerle buluştu

24.08.2022 14:54
Başkan Atay, TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilerle buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, TEKNOFEST 2022 finalinde yarışacak Efelerli öğrencileri makamında ağırladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, TEKNOFEST 2022 finalinde yarışacak Efelerli öğrencileri makamında ağırladı.

Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi 10'uncu ve 11'inci sınıf öğrencileri Irmak Boztepe, Yağmur Melis Atalay, Yağız Muhammet Tan, Melih Karaduman ve Taha Ege Daşlar, drone yazılım projeleriyle bu yıl Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST 2022 final yarışmalarında yer almaya hak kazandılar. Dahi gençler başarılarını paylaşmak üzere, ilçede hayata geçirdiği eğitim projeleri ile fark oluşturan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti.

Öğrencileri tebrik eden Başkan Atay, "Gençlerin bu başarıları hepimizi çok mutlu ediyor, gurur duyuyoruz. Pırıl pırılsınız, gençliğinizin verdiği enerjiyi doğru yolda, Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği bilim yolunda kullanıyorsunuz. Samsun'daki finallerde ilçemizi temsil edeceksiniz. Sonucu önemsemiyoruz, siz bizim gururumuzsunuz. Bilimi tercih ettiğiniz, bu uğurda çalıştığınız için zaten kazananlarsınız. Efeler halkının, benim ve tüm çalışma arkadaşlarımın kalbi sizinle olacak. Geleceğimiz olan gençlere kucak açmaya, destek olmaya her zaman devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Atay, Anadolu Lisesi, Samsun, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Atay, TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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