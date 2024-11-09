Efeler Belediye Başkanı'ndan Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü Mesajı - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı'ndan Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü Mesajı

Efeler Belediye Başkanı\'ndan Atatürk\'ün 86. Ölüm Yıldönümü Mesajı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak Atatürk'ün değerlerinin önemine vurgu yaptı ve Cumhuriyet'e olan bağlılıklarını yineledi.

09.11.2024 09:18  Güncelleme: 09:19
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin lideri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurladığımız günün 86'ncı yıl dönümünde bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" diyerek başladığı mesajında Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin şu ifadelere yer verdi; "Atatürk, yalnızca askeri başarılarıyla değil, çağdaş bir Türkiye hayali ve insanlık adına geliştirdiği ileri görüşlü fikirleriyle tarihe damgasını vurmuş, ölümsüz bir liderdir. O'nun bize miras bıraktığı değerler, bugüne ve geleceğe ışık tutan bir rehber, medeniyet yolunda bize güç veren en büyük dayanağımızdır. Atatürk'ün devrimleri ve fikirleri, milletimizin yücelmesi için bize sonsuz bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Atamızın en büyük arzusu, bağımsız ve çağdaş bir Türkiye'yi geleceğe güvenle taşıyacak genç nesiller yetiştirmekti. Bizler de Efeler halkı olarak, Ulu Önderimizin açtığı bu yolda, Cumhuriyet'in ışığında yürümeye, değerlerine sahip çıkmaya kararlıyız. Bugün Atatürk'e olan bağlılığımızı ve minnetimizi bir kez daha haykırıyor, Atatürk'ün ideallerini her alanda yaşatarak geleceğe taşıyacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve rahmetle anarken, gösterdiği çağdaş medeniyet yolunda ilerlemeyi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Atatürk'ün aziz hatırası, fikirleri ve devrimleri sonsuza dek yaşayacak; bizler Atamızın izinde, Cumhuriyet'e olan sadakatimizi ve bağlılığımızı her zaman sürdüreceğiz. Ruhu şad olsun." - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı'ndan Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü Mesajı - Son Dakika

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