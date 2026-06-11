Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Mikrofon" Gerginliği - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Mikrofon" Gerginliği

11.06.2026 14:04  Güncelleme: 14:41
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Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesinde Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, şahsi mikrofonuyla içeri girmek isteyince zabıta ekipleriyle kısa süreli arbede yaşadı. Yetişkin, mikrofonunun zorla alınmak istendiğini belirterek tepki gösterdi.

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplantı öncesi zabıta ekipleri ile Efeler Belediye Başkanı Yetişkin arasında "mikrofon" tartışması yaşandı. Yetişkin, toplantıya şahsi mikrofonuyla girmek istemesi üzerine zabıta ekiplerinin müdahalesi ile karşılaştı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesi Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, meclis girişinde zabıta ekipleriyle kısa süreli arbede yaşadı. Başkan Yetişkin, toplantıya şahsi mikrofonuyla girmek istemesi üzerine zabıta ekiplerinin müdahalesi ile karşılaştı. Toplantı öncesi CHP Grubu ile basın açıklaması yaptıktan sonra salona ilerleyen Yetişkin'in mikrofonu, zabıta ekipleri tarafından zorla alınmak istendi. CHP'li bazı ilçe belediye başkanları da Yetişkin'e destek verdi. Yetişkin, "Mikrofon benim, istediğim yerde taşırım. Bomba mı bu? O talimatı veren kimse gelsin, mikrofonu o alsın" dedi.

"BEN 26 YILLIK AVUKATIM, BU SUÇ DEĞİL"

Toplantı sonrası basının sorularını yanıtlayan Başkan Yetişkin, "Meclis toplantılarında mikrofonumuzun sesini kesiyorlardı. Bunun yapılmaması için uyarıda bulunmuştum. Salı günü gerçekleşen meclis toplantısına kendi mikrofonumla geldim. Bugünkü toplantıda da kendi mikrofonumu içeriye almak istedim. Hiçbir suç unsuru teşkil etmeyen mikrofonu içeriyi almamak için direndiler, elimden almaya kalktılar. Ben 26 yıllık avukatım, bu suç değil. Bu tavrı esefle kınıyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Anıl Yetişkin, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Zabıta, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Mikrofon' Gerginliği - Son Dakika

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