Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, Jandarma Komutanı Aldemir\'i Ağırladı

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir'i makamında ağırladı.

Başkan Yetişkin'i kısa bir süre önce konuk eden Aldemir, bu kez iade-i ziyaret için Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Yetişkin ve Aldemir, belediye hizmetlerinden güvenlik konularına kadar geniş bir yelpazede sohbet ederek, Aydın'ın geleceği ve halkın huzuru için iş birliğini güçlendirme üzerine fikir alışverişinde bulundu. Albay Ali Naci Aldemir'e nezaket ziyaretleri ve samimi sohbetleri için teşekkür eden Yetişkin, Efeler Belediyesi olarak halkın güvenliği ve huzuru için her zaman jandarma teşkilatıyla yakın bir iş birliği içinde olduklarını vurguladı. - AYDIN