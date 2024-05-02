Efeler Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

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Efeler Belediye Meclisi Mayıs ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Efeler Belediyesi meclis salonunda Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşüldü. Meclise ara verilerek komisyon toplantıları gerçekleştirilirken aynı gün içerisinde Mayıs ayı 2. belediye meclis toplantısı da gerçekleştirildi. Gündemin ikinci maddesi gereğince Efeler Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı yönetim kurulu asil üye seçimi yapılan gizli oylama ile gerçekleştirildi. Oylamada Ali İlhan, Hasan Ergün, Lokman Karataş, Fikret Oral, Ali Aşkıntaş Efeler Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı yönetim kurulu asil üyeliğine seçildi.

Gündemin 6'ncı maddesi gereğince Tarihi Kentler Birliği asil üyeliğine İbrahim Bozkurt, gündemin 7'nci maddesi gereğince Ege Belediyeler Birliği asil üyeliğine Ulaş Kaya, gündemin 8'nci maddesi gereği Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği asil üyeliklerine Mehmet Vergili, Dilek Aysın, Alkan Hakan Türe, gündem dışı meclise sunulan ve gündeme alınan maddeler arasında yer alan Afet Hizmet Birliği üyeliğine ise Serdar Adanır seçildi. - AYDIN