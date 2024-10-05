Efeler Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planını Onayladı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planını Onayladı

Efeler Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planını Onayladı

Efeler Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik plan onaylandı. Toplantıda kadın cinayetlerine dair açıklamalar da yapıldı. Başkan Yetişkin, sosyal belediyecilik vurgusu ile yeni hizmet planlarını açıkladı.

05.10.2024 09:31  Güncelleme: 09:33
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Efeler Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda 12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planı meclisten onay aldı.

Efeler Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu belediye meclis salonunda gerçekleşti. Toplantının açılışında kadın cinayetleriyle ilgili açıklama yapan Başkan Yetişkin, "Ülkemizde ve Aydın'da kadına karşı şiddette bir artış var. Kadın cinayetlerinde bir travma yaşıyoruz. Bir hukukçu ve önceki dönem baro başkanı olarak çok üzüntü duyduğumu bildirmek istiyorum. Cezaların daha da ağırlaştırılarak, infazın artırılması gerektiğine inanıyorum. İnfaz Kanunu'nu af kanunu gibi değerlendirmeye başladık. İnfaz Kanunu'nda, özellikle cinayetlerle ilgili, çocuklara karşı istismarlara karşı İnfaz Kanunu'nun cezalandırmaya yönelik olmasını affa dönüştürülmemesini istiyorum. Bu toplumumuzda kanayan bir yara" diye konuştu.

12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Efeler Belediyesi 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planı meclisten onay aldı. Buna göre bütçe, 3 milyar 220 milyon TL olarak belirlendi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda stratejik planın yanı sıra 2025 Mali Yılı Performans Programı ve 2025-2027 Bütçe Tasarısı da oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Yetişkin, "Önceliğimiz olan sosyal belediyeciliği, vatandaşımızla iç içe olmayı, ekonomik durumumuzu da ortaya koyarak yeni bir plan hazırladık. Umarım hep birlikte Efeler halkına önemli hizmetlerde bulunuruz. Güzel, huzurlu bir Efeler oluştururuz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planını Onayladı - Son Dakika

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