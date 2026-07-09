Efe Masa 11 bin talebi yanıtladı - Son Dakika
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Efe Masa 11 bin talebi yanıtladı

Efe Masa 11 bin talebi yanıtladı
09.07.2026 09:24  Güncelleme: 09:25
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Efeler Belediyesi, Efe Masa Başvuru Masası aracılığıyla yılın ilk altı ayında 11 bin 550 talebin 11 bin 387'sini çözüme kavuşturdu. Çağrı Merkezi'ne gelen 7 bin 843 başvurudan 7 bin 147'si sonuçlandırıldı.

Efeler Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda ilçe sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerine hızlı çözümler üretmeye devam ederken, 11 bini aşan talebi yanıtladı.

Efe Masa Başvuru Masası yılın ilk altı ayında binlerce başvuruyu değerlendirerek önemli bir başarıya imza attı.

Yılın ilk altı ayında Efe Masa Başvuru Masası aracılığıyla belediyeye iletilen toplam talep sayısı 11 bin 550'ye ulaştı. Bu başvuruların 11 bin 387'si çözüme kavuşturularak vatandaşların talepleri karşılanırken, 163 başvurunun işlem süreci ilgili müdürlükler tarafından devam ettiriliyor.

Vatandaşların belediyeye daha kolay ulaşabilmesi amacıyla telefon, e-posta, belediyenin resmi internet sitesi ve WhatsApp İhbar Hattı üzerinden hizmet veren Çağrı Merkezi'ne 2026 yılının ilk altı ayında toplam 7 bin 843 başvuru ulaştı. Bu başvuruların 7 bin 147'si ilgili müdürlükler tarafından kısa sürede sonuçlandırılırken, kalan başvuruların ise değerlendirme ve çözüm süreçleri titizlikle sürdürülüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Belediye, Politika, Efeler, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efe Masa 11 bin talebi yanıtladı - Son Dakika

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