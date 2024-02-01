Efeler Belediyesi Afişlerine Saldırılar

Yerel

Efeler Belediyesi'nden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından belediyenin afişlerine yönelik sökme ve zarar verme eylemlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Bu saldırılar fiziksel hasarın ötesinde Efeler halkımızın birlik ve beraberliğine de zarar vermektedir" denildi.

Konu ile ilgili Efeler Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belediyemizin düzenlediği etkinliklere ait ilan panolarına yönelik kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan afiş sökme ve zarar verme eylemleri nedeniyle bu açıklama yapma zorunluluğu oluşmuştur. Bu saldırılar fiziksel hasarın ötesinde Efeler halkımızın birlik ve beraberliğine de zarar vermektedir. Belediyemizin düzenlediği açılışlar ve etkinlikler, siyasetin ötesinde birleştirici bir güce sahiptir. Dün açılışını yaptığımız, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyemiz Merhum Avukat Savaş Akçöltekin'in adını ölümsüzleştirdiğimiz parkımız da bunun en güzel örneklerinden biridir. Bu tür etkinlikler, bir araya gelmemizi, birbirimizi daha yakından tanımamızı ve yaşadığımız yerin ortak değerlerini paylaşmamızı sağlayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Toplum olarak farklı düşünce ve görüşlere saygı göstermek, bir arada yaşamanın temel şartlarından biridir. Ancak bu kadar basit bir saygı kuralından bile yoksun olan kişi ya da kişiler hizmetlerimize şiddetle yanıt vermeyi kendilerine yakıştırmaktalar. Şiddet içermeyen ve sağduyu çerçevesinde ifade edilen eleştirilerin daima hoşgörüyle karşılandığı belediyemizde Efeler'in gelişimi ve daha yaşanabilir bir hale gelmesi için iletişim kanallarının sürekli açık tutulduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar vardır. Şiddetin her türlüsüne karşı hukuki yollarla mücadele edileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Söz konusu saldırıları gerçekleştirenleri kınıyor, kendilerini hoşgörüye, barışa, iyi birer insan olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN