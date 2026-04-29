Efeler Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ederek vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor.

Çeştepe Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan yol, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltla kaplandı. Şehir merkezi ile kırsal mahalleler arasında önemli bir güzergah olan yerde yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Yapılan asfaltlama çalışmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım konforu önemli ölçüde artırıldı, özellikle yoğun kullanılan bu güzergahta yaşanan toz, çamur ve zemin bozukluğu gibi sorunlar da ortadan kaldırıldı. Gerçekleştirilen faaliyet sayesinde araç trafiği daha güvenli hale geldi. Vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN