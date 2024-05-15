Efeler Belediyesi, çiftçilere akaryakıtta tasarruf imkanı sağlıyor

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Efeler Belediyesi, kırsal mahallelerin yollarında yaptığı çalışmalarla çiftçilerin en büyük giderlerinden olan akaryakıtta tasarruf yapmalarını sağlıyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları tarafından yürütülen çalışmalarla üretim desteklenmeye devam ediyor. Vatandaşların çeşitli ürünler yetiştirdiği tarım arazi ve arsalarına hem kısa zamanda hem de konforlu şekilde ulaşması için harekete geçen Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri birçok mahallede yol açma ve onarım çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler son olarak; Kızılcaköy, Konuklu, Aşağı Kayacık, Terziler, Dağemiri, Kenger ve Doğanköy mahallelerinde yıpranan yolları onarıp ve yeni yol açma işlerini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların Efeler Belediyesi'nin görev ve sorumluluk alanındaki ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde devam edeceği belirtildi.

Çalışmalar nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, "Bizler için mevcut yollardaki sorunun giderilmesi ve yeni yollar açılması çok önemli. Akaryakıt fiyatları belimizi büken en büyük gider. Yollarımız düzgün olunca ve arazilerimize ulaşmak için daha kısa alternatif yollar açıldığında bu giderden tasarruf edebiliyoruz. Aynı zamanda kaza riski de azalıyor. Bu imkanları bize sağlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekiplerine teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN