Efeler Belediyesi Çöp Konteynerlerini Yıkayıp Dezenfekte Ediyor

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Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak yaptıkları çöp toplama ve çevre temizliği çalışmalarının yanı sıra ilçe genelindeki çöp konteynerlerini de yıkayıp dezenfekte ediyor.

Efeler ilçesinde çevre temizliği ve hijyen konusunda öncü bir rol üstlenen Efeler Belediyesi, kent temizliği konusunda etkili çözümler gerçekleştiriyor. İlçedeki çöp konteynerlerinin düzenli olarak tazyikli ve köpüklü sularla yıkayıp dezenfekte eden Efeler Belediyesi ekipleri, çevre sağlığının korunmasına da büyük katkı sağlıyor. Çevre dostu uygulamalarla ilçenin yaşam kalitesini artırmaya odaklanan Efeler Belediyesi, yaptıkları uygulamalarla hem çevre kirliliği azaltılıyor hem de halk sağlığına yönelik önlemler alıyor. Çevrede oluşabilecek kötü koku ve mikropların yayılmasını engelleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, kent genelindeki çöp konteynerlerini dezenfekte etti. Ekiplerin çalışmalarıyla çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlanırken, çöp konteynerleri de tertemiz oldu. - AYDIN