Efeler Belediyesi'nde evde bakım hizmetleri başlıyor

02.02.2026 10:23  Güncelleme: 10:25
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde kurulan Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA), günlük yaşam aktivitelerinde zorluk çeken vatandaşlar için evde bakım hizmeti uygulamasını hayata geçirdi. Bu hizmet, temel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hijyen konularında destek arayan bireylere yönelik sunulacak.

Yeni hizmet kapsamında, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte zorlanan ve temel bakım ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayan vatandaşlara evlerinde destek sağlanacak. EFESYA Evde Bakım Hizmetleri ile saç-sakal tıraşı, kişisel bakım ve ev içi temel temizlik hizmetlerinin sunulması planlanıyor. Proje, sosyal destekten yoksun kalan bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı ve insanca yaşam şartlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Evde bakım hizmeti; muhtaçlık hali nedeniyle hijyen ihtiyaçlarını karşılayamayan, bakımını üstlenecek yakını bulunmayan, yürüme güçlüğü yaşayan, demans ve alzheimer gibi hastalıklar nedeniyle işlevsel kayıp yaşayan, ağır kronik hastalığı bulunan, yatağa bağımlı ya da sağlık sorunları sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşları kapsıyor. Hizmetten yararlanmak isteyenler için başvurular, ihtiyaç sahibinin kendisi tarafından yapılabileceği gibi vasi ya da yakınları aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Ayrıca komşular, muhtarlar gibi üçüncü kişiler de başvuru sürecine dahil olabilecek. Başvurular; Efe Masa, Efe-Mobil sistemi, 444 80 09 numaralı hat ve EFESYA biriminden yapılabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
