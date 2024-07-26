Efeler Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevi Projesi İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevi Projesi İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Efeler Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevi Projesi İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in yerel seçimler öncesinde açıkladığı 'Geçici Hayvan Bakımevi' projesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Başkan Yetişkin'in bu çalışması ilçe sakinleri tarafından takdir topladı.

26.07.2024 13:46  Güncelleme: 13:48
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in yerel seçimler öncesinde açıkladığı vaatleri arasında yer alan 'Geçici Hayvan Bakımevi' projesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başkan Yetişkin'in bu çalışması ilçe sakinleri tarafından takdir topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edilen ve yerel yönetimleri sokak hayvanlarını uyutmaya zorlayan yasayı eleştiren Başkan Yetişkin, "Can dostlarımızı yaşatmaya yönelik çözümler üretilmeliydi" dedi. Başkan Yetişkin, ilçede yaşayan sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi ve kısırlaştırılmasını tamamen ücretsiz şekilde sağlayacak olan projesi hakkında bilgi verdi.

Başkan Anıl Yetişkin, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirme ve koruma konusundaki kararlılıklarını ifade ederek, "Can dostlarımızın sağlığı ve refahı için çok önemli bir adımı atmanın gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren, sokak hayvanlarının daha iyi şarlarda yaşaması bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. Bu projeyle sokak hayvanlarının sağlık sorunlarını profesyonel bir şekilde ele alacağız. Çeştepe Mahallesi'nde 12 dönümlük alanda planlanan merkezimizin inşası devam ediyor. 171 metrekarelik kısmında ameliyathaneler, muayenehaneler ve ilaç odalarının yer alacağı merkezde alanında uzman veteriner hekimler, sokak hayvanlarının tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirecek. Bu proje sadece bir başlangıç. Efeler'de sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Hep birlikte, daha güzel ve yaşanabilir bir Efeler için çalışmaya devam edeceğiz çünkü Efeler Hepimizin" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevi Projesi İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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