Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri\'nde Yeni Dönem Kayıtları Noter Huzurunda Gerçekleşti

Yerel

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde yeni dönemde eğitim görecek öğrenciler, noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan kura çekimi ile belirlendi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden bu yana şeffaf belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor.

31 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen Efeler Belediyesi personelinin alacağı banka promosyon toplantısının her saniyesi belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak kamuoyuyla paylaşılmıştı. Vatandaşlardan takdir toplayan bu davranışın ardından belediyenin Gündüz Bakımevleri'nde kayıt hakkı kazanan öğrencilerin belirlenmesi için yapılan kura çekimi de an be an Efeler halkına aktarıldı.

Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşen etkinliğe, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Ulusal, belediye birim müdürleri, gündüz bakımevlerinin sorumluları ve ebeveynler katıldı.

Ata, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Kurtuluş mahallelerinde hizmet sunan 5 Gündüz Bakımevi ve farklı yaş kategorileri için ayrı ayrı kura çekildi. Kura sonucu yeni dönemde kayıt hakkı kazanan minikler ve aileleri mutlu anlar yaşadı. - AYDIN