Efeler Belediyesi İmar Dosyalarında E-Proje Dönemi Başlatıyor

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin imar dosyaları ile ilgili 'E-Proje' programına geçiş yapacaklarını duyurdu.

Efeler Belediye meclis salonunda basın toplantısı düzenleyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin imar dosyaları ile ilgili başlatacakları yeni uygulamayı kamuoyuna duyurdu. Başkan Yetişkin, "Önümüzdeki ay itibariyle E-Proje programına geçiş sağlayacağız. Ortak akılla bu kararı aldık. Bundan sonra hiçbir kafa karışıklığına yer vermeyeceğiz. Hiçbir soru işareti bırakmayacağız. Zira yapılacak olan tüm proje talepleri elektronik ortamda tarafımıza teslim edilecek, bilgisayar sistemine işlenecek. Herkes yeni program tarafından oluşturulacak olan şifreyle kendi projesinin hangi aşamada olduğunu, neler yapıldığını, hangi işlemleri beklediğini görecek. Gecikmeyi engellemek ve belediyemizin daha hızlı imar işlerine çözüm bulabilmesi açısından mesaj sistemi de programda yer alacak. Projedeki herhangi bir eksiklik olursa ilgili tüm kişiler bu yöntemle bilgilendirilecek" diye konuştu. - AYDIN