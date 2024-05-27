Efeler Belediyesi Kadın, Aile, Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri\'nde Doğuma Hazırlık Eğitimleri Yoğun İlgi Görüyor

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Efeler Belediyesi Kadın, Aile, Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri'nde anne adaylarına ücretsiz olarak verilen 'Doğuma hazırlık eğitimleri' vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, kent sakinlerinin her alanda daha sağlıklı ve mutlu olmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye ait Kadın, Aile, Çocuk Psikososyal Destek merkezleri, bireylere psikolojik desteklerine devam ediyor. Merkezlerde, farklı alanlarda terapi ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor. En çok talep gören eğitimler arasında anne adaylarına verilen doğuma hazırlık kursu yer alıyor. Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi'nde bulunan merkezde Psikolog Aslı İlayda Kök tarafından verilen eğitimlere, sadece anne adayları değil baba adayları da katılabiliyor. Tamamen ücretsiz şekilde sunulan hizmet kapsamında, teorinin yanında uygulamalı dersler de danışanlara aktarılıyor. Anne adayları, doğumdan önce ve doğum anında yapması gereken egzersizler hakkında bilgilendiriliyor. Doğum anı canlandırmaları ile adayların tecrübe kazanması sağlanıyor. Bunların yanında doğum öncesi, anı ve sonrasında uygulanması gerekenlere dair tüm bilgiler ebeveynlere eksiksiz şekilde anlatılıyor.

Efeler Belediyesi'nin Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi'nde bulunan Psikososyal Destek Merkezi'nden randevu almak isteyen ebeveynler Kadın, Aile, Çocuk Psikososyal Destek merkezlerini arayarak randevu alabiliyor. - AYDIN