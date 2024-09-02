Efeler Belediyesi Kadınlar İçin Zumba ve Pilates Kursları Düzenliyor - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediyesi Kadınlar İçin Zumba ve Pilates Kursları Düzenliyor

Efeler Belediyesi Kadınlar İçin Zumba ve Pilates Kursları Düzenliyor

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz zumba ve pilates kursları, kadınların fiziksel ve mental sağlıklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Başvurular Efeler Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacak.

02.09.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
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Vatandaşların daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak amacıyla Efeler Belediyesi tarafından kadınlar için düzenlenen zumba ve pilates kursları başlıyor.

Efeler Belediyesi'nin ücretsiz kursları, kadınların hem fiziksel hem de mental sağlıklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Kursa katılmak isteyenler, başvurularını 13 Eylül'e kadar Efeler Mahallesi 1407 Sokak Numara 7'de bulunan Efeler Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirebilecekler. Başvuru sürecinde, 18 yaşını tamamlamış kadınlardan aile hekimi onaylı sağlık raporu istenecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in ve ekibinin, vatandaşların sağlığını ve yaşam kalitesini artırma konusundaki çalışmaları, halk tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor. Efeler Belediyesi'nin sunduğu bu tür uygulamalar, sağlıklı ve dengeli bir yaşamın kapılarını aralarken, aynı zamanda toplumsal sağlığı destekleme adına atılmış önemli adımlar olarak öne çıkıyor. Başkan Yetişkin ve çalışma arkadaşlarının sağlıklı yaşamı teşvik eden bu girişimleri, Efeler'in gelecekte daha yaşanabilir bir kent olmasına katkıda bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Kadınlar İçin Zumba ve Pilates Kursları Düzenliyor - Son Dakika

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