Efeler'de kurban kesim noktaları belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler'de kurban kesim noktaları belirlendi

Efeler\'de kurban kesim noktaları belirlendi
22.05.2026 11:35  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetini kolayca yerine getirebilmesi için 5 farklı kesim noktası ve 1 ana satış merkezi belirledi. Kesim yerleri arasında Cihanoğlu Camii yanı, TOKİ Konutları, Kapalı Pazar Yeri, Çeştepe Hayvan Pazarı, Forum AVM yanı ve Ayter Alanı yer alıyor. Satış yeri ise yalnızca Çeştepe Hayvan Pazarı olarak duyuruldu.

Efeler Belediyesi vatandaşların kurban ibadetlerini kolaylıkla yerine getirebilmeleri adına tüm hazırlıklarını tamamlayarak güncel kurban satış ve kesim alanlarını duyurdu.

Kentin düzenini korumak, çevre temizliğini en üst seviyede tutmak ve vatandaşlara sağlıklı ortamlar sunmak için titiz bir çalışma yürüten Efeler Belediyesi, ilçe genelinde 5 farklı kurban kesim noktası ile 1 ana satış merkezi belirledi. Vatandaşlar Köprülü Mahallesi'ndeki Cihanoğlu Camii yanında, Zeybek Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda, Ata Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Yeri'nde, Çeştepe Hayvan Pazarı'nda, Ilıcabaşı Mahallesi'nde yer alan Forum Alışveriş Merkezi yanı ve müze arkası olarak bilinen Ayter Alanı'nda kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların alışverişlerini güvenli ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri amacıyla, kurban satış yeri olarak ise yalnızca Çeştepe Hayvan Pazarı olarak duyuruldu.

Efeler'de hazırlanan kesim noktaları, vatandaşların sağlığını korumak ve çevre temizliğini sağlamak adına özel olarak hazırlandı. Kesim işlemleri sırasında aksaklıkların önüne geçmek için gerekli tüm tedbirler alındı ve ilgili birimlerin koordinasyonu sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler'de kurban kesim noktaları belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:48:52. #7.12#
SON DAKİKA: Efeler'de kurban kesim noktaları belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.