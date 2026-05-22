Efeler\'de kurban kesim noktaları belirlendi

Efeler Belediyesi vatandaşların kurban ibadetlerini kolaylıkla yerine getirebilmeleri adına tüm hazırlıklarını tamamlayarak güncel kurban satış ve kesim alanlarını duyurdu.

Kentin düzenini korumak, çevre temizliğini en üst seviyede tutmak ve vatandaşlara sağlıklı ortamlar sunmak için titiz bir çalışma yürüten Efeler Belediyesi, ilçe genelinde 5 farklı kurban kesim noktası ile 1 ana satış merkezi belirledi. Vatandaşlar Köprülü Mahallesi'ndeki Cihanoğlu Camii yanında, Zeybek Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda, Ata Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Yeri'nde, Çeştepe Hayvan Pazarı'nda, Ilıcabaşı Mahallesi'nde yer alan Forum Alışveriş Merkezi yanı ve müze arkası olarak bilinen Ayter Alanı'nda kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların alışverişlerini güvenli ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri amacıyla, kurban satış yeri olarak ise yalnızca Çeştepe Hayvan Pazarı olarak duyuruldu.

Efeler'de hazırlanan kesim noktaları, vatandaşların sağlığını korumak ve çevre temizliğini sağlamak adına özel olarak hazırlandı. Kesim işlemleri sırasında aksaklıkların önüne geçmek için gerekli tüm tedbirler alındı ve ilgili birimlerin koordinasyonu sağlandı. - AYDIN