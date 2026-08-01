Efeler Belediyesi kursları devam ediyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi kursları devam ediyor

Efeler Belediyesi kursları devam ediyor
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Efeler Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli, sağlıklı ve keyifli geçirmesi amacıyla düzenlenen yaz kurslarını yeni branşlarla zenginleştirmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli, sağlıklı ve keyifli geçirmesi amacıyla düzenlenen yaz kurslarını yeni branşlarla zenginleştirmeye devam ediyor. Sanattan spora birçok farklı alanda gerçekleştirilen kurslara bu yıl Judo eğitimi de eklendi.

Efeler Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda Judo Antrenörü Hakan Sekmen tarafından verilen eğitimler yoğun ilgi görüyor. Kurslar kapsamında 7-10 yaş grubundaki çocuklar pazartesi ve çarşamba günleri 18.00-19.30 saatleri arasında, 11-14 yaş grubundaki çocuklar ise salı ve perşembe günleri 17.00-18.30 saatleri arasında antrenmanlarını sürdürüyor.

Judo Antrenörü Hakan Sekmen, "Judo yalnızca bir spor değil, aynı zamanda disiplin, saygı ve özgüven kazandıran önemli bir eğitimdir. Çocuklarımız burada hem spor yapıyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam biçimi ediniyor. Bizlere ve çocuklarımıza bu imkanı sağlayan Efeler Belediye Başkanımız Sayın Anıl Yetişkin'e teşekkür ediyorum" dedi.

Judo kursuna katılan öğrenciler ise derslerde hem eğlendiklerini hem de kendilerini geliştirdiklerini belirtti. Yeni arkadaşlıklar kurduklarını ve sosyalleşme fırsatı yakaladıklarını ifade eden çocuklar, "Burada hem öğreniyor hem de çok eğleniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz, spor yapıyoruz ve yeni arkadaşlar ediniyoruz. Bize bu imkanı sunan Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin'e çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi kursları devam ediyor - Son Dakika

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