Efeler Belediyesi, LGS sınavı sebebiyle semt pazarını 1 Haziran Cumartesi gününe aldı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi, LGS sınavı sebebiyle semt pazarını 1 Haziran Cumartesi gününe aldı

Efeler Belediyesi, LGS sınavı sebebiyle semt pazarını 1 Haziran Cumartesi gününe aldı

Efeler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmesi sebebiyle, ilçede pazar günleri kurulan Efekent Semt Pazarı'nın yalnızca bu hafta, 1 Haziran Cumartesi gününe alındığını duyurdu. Sınavın daha sessiz ve sakin bir ortamda yapılabilmesi için düzenleme yapıldı.

31.05.2024 12:44  Güncelleme: 12:45
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Efeler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmesi sebebiyle, ilçede pazar günleri kurulan Efekent Semt Pazarı'nın yalnızca bu hafta, 1 Haziran Cumartesi gününe alındığını duyurdu.

Türkiye genelinde 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavın Efeler'de daha sessiz ve sakin bir ortamda yapılabilmesi için düzenleme yapıldı. Efeler Belediyesi, sınav günü oluşabilecek yoğunluğu ve gürültüyü önlemek, öğrencilerin sınav esnasında dikkatlerinin dağılmaması amacıyla, pazar günleri kurulan Efekent Semt Pazarı'nı bir gün önceye, yani 1 Haziran Cumartesi gününe çekti. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hem sınavın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi hem de sınav stresindeki öğrencilerin motivasyonlarının bozulmaması için böyle bir karar aldıklarını belirterek sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi, LGS sınavı sebebiyle semt pazarını 1 Haziran Cumartesi gününe aldı - Son Dakika

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