Efeler Belediyesi Lise Tercih Danışmanlığı Hizmeti Vermeye Başlıyor

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Öğrencilere okul dışında eğitim desteği veren Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), lise tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başlıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, Efeler'de yaşayan binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Lise tercihi yapacak öğrencileri bu süreçte yalnız bırakmayan Efeler Belediyesi, öğrencilere tercih günlerinde destek oluyor.

28 Haziran Cuma günü başlayan EFESEM Tercih Günleri, 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecek. Efeler Belediyesi'nin ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler, EFESEM'in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 adresindeki hizmet binasını, hafta içi her gün 09.00 - 16.30 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Alanında uzman öğretmenlerle yüz yüze görüşme gerçekleştiren öğrenciler, kendileri için en doğru tercihi yapabilecekler. - AYDIN