Başkan Yetişin ve CHP grubu Turistik Park\'ta bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, bugün gerçekleştirilecek Efeler Belediyesi meclis toplantısı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Kaan Erçetin ve CHP'li belediye meclis üyeleriyle Turistik Park'ta bir araya geldi.

Toplantı öncesi yapılan görüşmede, Efeler Belediyesi'nin devam eden çalışmaları, ilçeye kazandırılması planlanan projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen hizmetler ele alındı. Kent yaşamını doğrudan ilgilendiren başlıklar üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, Efeler'in sosyal, kültürel ve kentsel gelişimine yönelik atılacak adımlar da değerlendirildi. - AYDIN