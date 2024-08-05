Efeler Belediyesi Muharrem Ayı\'nda Aşure Hayrı Düzenledi

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Efeler Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure hayrı düzenledi. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Efeler Belediyesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Uğur Mumcu Parkı'nda bin kişilik aşure hayrı düzenledi. Vatandaşlara aşure ikramında bulunan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Aşure hayrı ile ilgili konuşan Başkan Yetişkin, "Muharrem ayı aşure ayı olarak bilinir. Muharrem ayı sebebiyle biz de vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde olmak adına aşure hayrımızı düzenledik. Herkese afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca vatandaşlar, sıcak aşurenin tadını çıkararak Muharrem Ayı'nın birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı. - AYDIN