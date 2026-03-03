Efeler'de hizmet odaklı tahsisler belediye meclisinden geçti - Son Dakika
Efeler'de hizmet odaklı tahsisler belediye meclisinden geçti

Efeler\'de hizmet odaklı tahsisler belediye meclisinden geçti
03.03.2026 17:20  Güncelleme: 17:21
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in önderliğinde, kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla bazı belediye mülkiyetleri sağlık ve sosyal hizmetler için tahsis edildi. Belediye Meclisi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için önemli kararlar aldı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile ilçedeki kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarına yerinde çözüm üretmek adına 'iş birliği' dönemi güçlenerek sürüyor. Efeler Belediyesi'nin Mart ayı meclis toplantısında alınan kararlarla, belediye mülkiyetindeki taşınmazlar sağlık ve sosyal hizmetler için ilgili kurumlara tahsis edildi.

Efeler Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı, kamu kurumlarıyla eş güdümü sağlayan önemli maddelerin oylanmasıyla tamamlandı. Birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda hazırlanan gündem maddeleri, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda öne çıkan kararlar doğrultusunda; vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla mülkiyeti Efeler Belediyesi'ne ait olan Cumhuriyet Mahallesi 1584 ada 8 parseldeki hisse, sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 yıllığına bedelsiz olarak Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Kalfaköy Mahallesi 219 ada 22 parselde kayıtlı 'köy odası' vasıflı taşınmaz, mahalle sakinlerinin sosyal ve manevi ihtiyaçlarına hizmet etmesi amacıyla 2 yıllığına bedelsiz olarak Efeler Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'ne devredildi. Söz konusu tahsis süreçlerinin yürütülmesi, protokollerin imzalanması ve gerekli resmi işlemlerin tamamlanması için Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e oy birliğiyle tam yetki verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

