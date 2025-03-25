Efeler Belediyesi'nden 'Kardeş Eli' Projesi ile Dayanışma Desteği - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediyesi'nden 'Kardeş Eli' Projesi ile Dayanışma Desteği

Efeler Belediyesi\'nden \'Kardeş Eli\' Projesi ile Dayanışma Desteği

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde hayata geçirilen 'Kardeş Eli' projesi, Ramazan ayı boyunca 7 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırarak dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Başkan Yetişkin, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

25.03.2025 13:46  Güncelleme: 13:48
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde hayata geçirilen 'Kardeş Eli' projesi, ilçede dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam ediyor. Efeler Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte hız kazanan destek çalışmaları kapsamında 7 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Belediye ekipleri, son olarak Kuyulu Mahallesi'nde kapı kapı dolaşarak vatandaşlara yardım kolilerini teslim etti. Başkan Anıl Yetişkin, Efeler halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Hiçbir vatandaşımızın sofrası eksik kalmasın diye var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Hizmetlerinden dolayı Başkan Yetişkin ve ekibine teşekkür eden Kuyulu Mahallesi Muhtarı Ahmet Yurga; "26 yıldır Kuyulu Mahallemizde esnaflık yapıyorum. Anıl Başkanımız göreve geldiği günden bu yana mahallemiz daha fazla hizmet gördü. Başkanımızın mahallemizi ziyaret edip ihtiyaçları yerinde görüyor. Ne zaman ihtiyacımız olsa ivedilikle tüm sıkıntılarımız gideriliyor. Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim" dedi.

Kuyulu Mahallesi olarak ağaç budama, yabani ot biçimi, mezarlıkların bakımı, temizlik çalışmaları gibi her konuda hizmet aldıklarını kaydeden Muhtar Yurga, Kardeş Eli Projesi'ne de değinerek, "Başkanımızın Ramazan ayında başlattığı Kardeş Eli Projesi kalplere dokunan bir proje. Bu konuda yapılan diğer dayanışma projeleri içinde en iyisi olduğunu düşünüyorum. Anıl Başkanımızı kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden 'Kardeş Eli' Projesi ile Dayanışma Desteği - Son Dakika

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