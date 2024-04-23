Efeler Belediyesi\'nin Gündüz Bakımevleri\'nde 23 Nisan gösterisi

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Efeler Belediyesi'nin Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören 3, 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gösteri düzenledi.

Efeler Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Tekstil Park'ta düzenlediği 23 Nisan etkinliklerinde Efeler Belediyesi'nin kreşlerindeki öğrencilerin hazırladığı gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin ve velilerin oldukça heyecanlı olduğu gösteride Efeler'in minikleri, şarkılar söyleyip şiirler okudu, halk oyunları ve dans gösterileri sergiledi. Çocukların söylediği şarkı ve marşlara öğretmenler, anne-babalar ve izleyiciler de eşlik etti.

Çocuklar gün boyu, şişme oyun parkları, bilim ve deney evi, akıl oyunları kulübü, satranç kulübü, alevle cam işleme kulübü, resim kulübü, alan oyun etkinlikleri, Efeler Belediyesi Kent Orkestrası ve ikramlar eşliğinde doyasıya eğlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in birlikte katıldığı etkinliklerde, başkanlar çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Aileler ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Çerçioğlu ve Başkan Yetişkin, miniklerle yakından ilgilenip bol bol fotoğraf çektirdi. - AYDIN