Efeler Belediyesi, Osman Yozgatlı Mahallesi\'ndeki parkları yenileyerek çocukların güvenli ve keyifli vakit geçirmesini sağlıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşların doğa ile iç içe zaman geçirebilmesi, çocukların güvenli bir ortamda gönüllerince koşup oynayabilmeleri için kentteki yeşil alanların ve parkların sayılarını artırmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi, hizmete açtığı parkların yanı sıra mevcut parkların bakım ve onarımlarını yapıp, ihtiyaç duyulan parklarda da yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda görev alan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bulunan iki parkı yenileyip daha modern ve güvenli hale getirdi.

ÇOCUKLAR DAHA GÜVENLİ ORTAMDA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR

Efeler Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki Telsiztepe Parkı ile Cezaevi karşısında bulunan park yepyeni bir görünüme kavuştu. Zeminde kullanılan kauçuk malzeme, çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayabilmelerini sağlarken, renkli ve modern tasarımlı çocuk oyun grupları da küçüklerin keyifli vakit geçirmelerine olanak tanıyor.

Ayrıca, parklara eklenen yeşil alan düzenlemesi mahalle sakinlerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sundu. Yapılan peyzaj çalışmaları, mahalle sakinlerinin dinlenip stres atabilecekleri bir ortam oluştururken, bu yeniliklerle birlikte, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde parklar, sadece çocuklar için değil, tüm mahalleli için keyifli bir buluşma noktası haline geldi.

"MAHALLELERİMİZDE YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ihtiyaç duyulan parklardaki yenileme çalışmaların düzenli olarak devam ettiğini belirterek, "Eskiyen parklarımızın yenilenmesi ait olduğu mahallelerimizin de yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir adım olduğunu düşünüyoruz. Parklarımızın bakım ve onarımlarını sürdürürken benzer projelerle Efeler halkımıza daha güzel yaşam alanları sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Atay'a hizmetleri için teşekkür etti.