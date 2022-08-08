Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katıldı

08.08.2022 11:57
Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katıldı

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl ikincisi düzenlenen Eceabat Tiyatro Şenliği’ne katıldı.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl ikincisi düzenlenen Eceabat Tiyatro Şenliği'ne katıldı.

Eceabat Belediyesi ve Bağımsız Tiyatro Birliği iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Eceabat Tiyatro Şenliği 1 ile 4 Ağustos 2022 tarihleri arasında Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun da katılımıyla yapıldı.

Şenlikte, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu doğaçlama tiyatro gösterisi yaptı. Yetişkin ve çocuk oyunlarının, sanat atölyelerinin ve söyleşilerin yer aldığı halka açık etkinliklere; tiyatro ekibi, yazar, yönetmen ve tiyatro eğitimcileri katıldı. Sanat Yönetmeni Dramaturg-Yazar Serkan Fırtına, "Eleştirmen Bakışı Üzerinden Tiyatro" başlıklı atölye çalışması yürüttü. Şehir tiyatrosu oyuncuları, Mert Bozkurt'un atölyesine katılarak eğitim sonunda şenliğe katılan diğer tiyatro ekiplerindeki oyuncularla birlikte dans tiyatrosu performansında yer aldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Efeler Belediyesi Şehir Tiyatromuzun ülkemizin birçok bölgesinde düzenlen şenlik ve tiyatro buluşmalarına katılıyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Bağımsız Tiyatro Birliği ve Eceabat Belediyesi'ni düzenledikleri şenlikten dolayı kutluyor; tüm katılımcılara sanatla dolu günler diliyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

Şehir Tiyatrosu, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
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