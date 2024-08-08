Efeler Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahiplendirme Kampanyası Başlattı

Yerel

Sokak hayvanlarına sevgi dolu bir hayat sunmak için sahiplendirme kampanyası başlattıklarını duyuran Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Ben ve ekip arkadaşlarım, birer can dostumuzu sahiplenerek onlara sevgi dolu bir hayat sunacağız" diyerek herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

Sokak hayvanlarına yönelik yapılan düzenlemenin meclisten geçmesinin ardından harekete geçen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 'sahiplendirme' kampanyası başlattıklarını duyurdu. Göreve geldiği ilk günden bu yana hemen bir barınak inşaatının yapılması talimatını veren Başkan Yetişkin, taşın altına ellerini koyarak kampanyaya ilk katılanların kendisi ve ekip arkadaşlarının olacağını ve birer sokak hayvanı sahipleneceklerini belirtti. Sahiplendirme kampanyası ile can dostlara sevgi dolu bir yuva sunulmasını hedeflediklerini vurgulayan Başkan Yetişkin, tüm Efeler halkına seslenerek kampanyaya katılmaya davet etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Yetişkin paylaşımında, "Can dostlarımız için el ele verip yaşamı hep birlikte paylaşacağız. Bu kapsamda bir sahiplendirme kampanyası başlatıyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım, birer can dostumuzu sahiplenerek onlara sevgi dolu bir hayat sunacağız. Siz değerli hemşehrilerimi de bu iyilik zincirine katılmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN