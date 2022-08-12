Efeler Belediyesi'nden Domates Hasadı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Domates Hasadı

12.08.2022 15:03
Efeler Belediyesi'nden Domates Hasadı

Efeler Belediyesi tarafından Gödrenli Mahallesi’ndeki tarım arazisinde üretilen domateslerin ilk hasadı başladı.

Efeler Belediyesi tarafından Gödrenli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde üretilen domateslerin ilk hasadı başladı.

Şevketibostan, enginar, kuşkonmaz, kekik, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı ve birçok tarımsal ürünü yetiştiren Efeler Belediyesi, Gödrenli Mahallesi'ndeki 30 dönümlük domates tarlasından ilk mahsulü aldı. Nisan ayında domates tohumlarını toprakla buluşturan işçiler, sepetlerini "%100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası"nda işlenecek domateslerle doldurdu.

FABRİKADA İŞLENİYOR, EFE BAKKAL'DA SUNULUYOR

Hasat edilen domatesler, Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerinde yetiştirilen diğer ürünler gibi belediyenin fabrikasında işlenecek. Fabrikada kadın işçiler tarafından üretilecek İtalyan tipi San Marzano domates konserveleri, Efe Bakkal raflarında yurttaşın tüketimine sunulacak.

Efeler halkına daha rahat bir yaşam sunmak için tarımsal çalışmalara önem verdiklerini belirten Başkan Mehmet Fatih Atay, "Efeler halkımız için güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdayı sağlamayı görev biliyoruz. Halkımıza ve Efelerimizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için tarımsal çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden Domates Hasadı - Son Dakika

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