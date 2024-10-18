Efeler Belediyesi Terk Edilen Kasap Dükkanında Temizlik Çalışması Yürüttü

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Efeler Belediyesi, ilçede sahipleri tarafından kapatılıp terk edilen bir kasap dükkanında çürüyen etleri alıp, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 5 ay önce işletmecilerin dükkanı aniden kapatıp ortadan kaybolmasıyla, içeride kalan etler çürümeye başlayarak mahallede kötü kokuların yayılmasına neden oldu. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Efeler Belediyesi Zabıta ekipleri, kasap dükkanında detaylı inceleme başlattı. Ekipler, dükkan içinde bulunan etleri analiz ederek gerekli süreci de başlattı. Çürümüş etler, Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce Efeler Belediyesi Biyolojik Atık Merkezi'nde imha edildi.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmede özel maske ve koruyucu giysiler giyerek kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yürüttü. Ekipler, çevrede oluşan olumsuz kokuların tamamen giderilmesi için ekstra önlemler alırken, vatandaşlar da Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine çalışmaları için teşekkür etti. - AYDIN