Efeler Belediyesi Terk Edilen Kasap Dükkanında Temizlik Çalışması Yürüttü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediyesi Terk Edilen Kasap Dükkanında Temizlik Çalışması Yürüttü

Efeler Belediyesi Terk Edilen Kasap Dükkanında Temizlik Çalışması Yürüttü

İşletmecileri tarafından kapatılan bir kasap dükkanında çürüyen etlerin oluşturduğu kötü kokuların önüne geçmek için Efeler Belediyesi temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Çürümüş etler imha edildi.

18.10.2024 17:34  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, ilçede sahipleri tarafından kapatılıp terk edilen bir kasap dükkanında çürüyen etleri alıp, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 5 ay önce işletmecilerin dükkanı aniden kapatıp ortadan kaybolmasıyla, içeride kalan etler çürümeye başlayarak mahallede kötü kokuların yayılmasına neden oldu. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Efeler Belediyesi Zabıta ekipleri, kasap dükkanında detaylı inceleme başlattı. Ekipler, dükkan içinde bulunan etleri analiz ederek gerekli süreci de başlattı. Çürümüş etler, Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce Efeler Belediyesi Biyolojik Atık Merkezi'nde imha edildi.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmede özel maske ve koruyucu giysiler giyerek kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yürüttü. Ekipler, çevrede oluşan olumsuz kokuların tamamen giderilmesi için ekstra önlemler alırken, vatandaşlar da Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine çalışmaları için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Efeler, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Terk Edilen Kasap Dükkanında Temizlik Çalışması Yürüttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:43:25. #1.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Terk Edilen Kasap Dükkanında Temizlik Çalışması Yürüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.