Efeler Belediyesi, Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı\'na katıldı

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 11. Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış törenine Efeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş ile birlikte katılarak, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve protokol üyeleriyle fuarın açılış kurdelesini kesti.

Aydın Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde Aydın Muğla Karayolu'ndaki Tariş Pamuk Satış Kooperatifi depolarında bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda Efeler Belediyesi'nin ürünleri de görücüye çıktı. Efeler Belediyesi'nin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenen enginar, şevketi bostan gibi konserve ürünler fuarda yerini alırken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin belediyenin standını ziyaret eden vatandaşlarla sohbet etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin standını da ziyaret eden Başkan Yetişkin, tüm Efeler halkını 21 Nisan'a kadar açık olacak fuara davet etti. - AYDIN