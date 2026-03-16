Efeler Belediyesi'nden Umurlu'da yol çalışması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 14:29  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde, Umurlu Mahallesi'nde yıllardır bekleyen yol modern asfalta kavuştu. Mestan Efe Anaokulu önündeki 4112 Sokak, yapılan çalışmalarla yeni bir görünüme kavuşarak öğrenciler ve veliler için konfor sağlandı.

EfelerBelediye Başkanı Anıl Yetişkin'in 'Her mahalleye eşit ve kaliteli hizmet' anlayışıyla hareket eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi'nde yıllardır çözüm bekleyen yolu modern asfalta kavuşturdu.

Efeler Belediyesi, kentin her noktasında yaşam standardını yükseltmek adına başlattığı yol yenileme seferberliğini Umurlu Mahallesi'ne taşıdı. Özellikle öğrencilerin ve velilerin yoğun olarak kullandığı Mestan Efe Anaokulu önündeki 4112 Sokak, 'ham yol' görüntüsünden kurtarılarak, yapılan asfalt çalışmasıyla yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Umurlu'daki çalışmaya ilişkin, "Efeler'in her sokağı bizim için aynı değerdedir. Umurlu Mahallemizde, özellikle evlatlarımızın eğitim yuvası olan Mestan Efe Anaokulu önündeki yolun durumu, öncelikli gündem maddelerimiz arasındaydı. Bu alanı hızla asfaltlayarak vatandaşlarımızın ve velilerimizin kullanımına sunduk. Amacımız sadece yol yapmak değil; vatandaşımızın ayağını tozdan, çamurdan keserek onlara hak ettikleri konforlu yaşam alanlarını sunmaktır. Efeler'in ihtiyaç duyulan her noktasında bu değişim rüzgarı esmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yolun kısa sürede tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Başkanımız Anıl Yetişkin'in duyarlılığı ve belediye ekiplerinin özverili çalışması sayesinde sokağımız modern bir çehreye büründü. Mahallemize değer katan bu hizmet için başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Umurlu, Efeler, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 14:58:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.