Efeler'de yangın tehlikesine geçit yok - Son Dakika
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Efeler'de yangın tehlikesine geçit yok

28.07.2022 11:49
Efeler'de yangın tehlikesine geçit yok

Efeler Belediyesi, yangın tehlikelerinin önüne geçmek için ilçe genelinde risk oluşturabilecek boş arazilerin denetimini gerçekleştiriyor.

Efeler Belediyesi, yangın tehlikelerinin önüne geçmek için ilçe genelinde risk oluşturabilecek boş arazilerin denetimini gerçekleştiriyor.

Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de son günlerde meydana gelen yangınların Efeler'de yaşanmaması için gereken tedbirleri almaya devam ediyor. Bu çerçevede çalışan ekipler, kurumuş otların bulunduğu, yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangına neden olabilecek boş arazileri inceledi.

Ekiplerin ilçe sokaklarında yaptığı keşifler ve belediyeye gelen ihbarlar üzerine tespit edilen 620 arazide inceleme yapıldı. Arsalarda ve çevrelerinde yapılan denetimler sonucu 472 arazi için işlemler yapılarak mal sahiplerine gerekli temizliklerin yapılması için 7 günlük süre tanınan tebligat gönderildi. Arsa sahipleri söz konusu arazilerini kendi imkanlarıyla temizletebiliyor. Temizletilmeyen arsalar, sahiplerinin Efeler Belediyesi'ne müracaatı ile metrekare üzerinden fatura kesilerek Efeler Belediyesi ekiplerince temizlenebiliyor. Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmalarıyla boş arsalar kuru otlardan temizleniyor.

Efeler halkını ve ilçenin doğasını korumak için çalıştıklarını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen yangınlar hepimizin ciğerini yaktı. Efeler Belediyesi olarak bu tür acı veren olayların ilçemizde yaşanmaması için tedbirler alıyoruz. Boş arsalardaki kurumuş otlar, çalı çırpılar, sıcak havanın tetiklemesiyle yangın riski oluşturuyor. Bunun önüne geçmek için ekiplerimiz ilçe genelinde bu tür arazileri kontrol ederek gereken işlemleri yerine getiriyor. Belediyemize gelen ihbar sayısına bakınca Efeler halkının da bu konuda gerekli hassasiyete sahip olduğunu görüyoruz. Risk oluşturabilecek arazileri birimlerimize bildiriyorlar böylece ilçemize hep birlikte sahip çıkıyoruz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Türkiye, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler'de yangın tehlikesine geçit yok - Son Dakika

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