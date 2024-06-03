Efeler Belediyesi Yol Çalışmalarıyla Ulaşım Konforunu Artırıyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Yol Çalışmalarıyla Ulaşım Konforunu Artırıyor

Efeler Belediyesi Yol Çalışmalarıyla Ulaşım Konforunu Artırıyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ulaşım konforunu yükseltmek için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bademli ve İmamköy mahallelerinde vatandaşların tarım arazilerine ulaşımını sağlayan yollar asfaltlandı. Yol onarım ve yol açma çalışmaları ilçenin tüm noktalarında yapılacak.

03.06.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalarla ilçenin ulaşım konforunu yükseltiyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşları, her alanda daha yaşanılabilir bir Efeler için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görev ve sorumluluk alanındaki yerlerde çeşitli nedenlerle bozulan yolları asfaltla kaplıyor. Son olarak Bademli ve İmamköy mahallelerinde vatandaşların tarım arazilerine ulaşmak için kullandığı yollar asfaltlandı. Faaliyetler sonucunda daha konforlu ve güvenli şekilde yolculuk yapabileceklerini belirten mahalle sakinleri, Başkan Yetişkin ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Yol onarım ve yol açma çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yapılacağı kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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