Efeler Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Çalışmalarıyla Ulaşım Konforunu Artırıyor

Yerel

Efeler Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında yürüttüğü yol yapım ve onarım çalışmalarıyla ilçenin ulaşım konforunu yükseltiyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarının, ilçedeki yolları modernize etme ve vatandaşların yaşam kalitesini artırma konusundaki kararlılığı, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılanıyor. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol yapım ve onarım çalışmalarıyla bölge sakinlerine hizmet sunuyor. Son dönemde yıpranan parke taşları nedeniyle yolun güvenliği ve konforu zayıflarken, bu sorunu çözmek amacıyla başlatılan faaliyet kapsamında ekipler, mevcut taşları sökerek işe başladı. Söküm işlemi tamamlandıktan sonra, yolun üst yüzeyine yeni parke taşları döşenecek. Yenileme çalışması, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve rahat bir ulaşım ortamı sağlayacak. - AYDIN