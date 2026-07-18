Başkan Yetişkin asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Başkan Yetişkin asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Yetişkin asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
18.07.2026 09:48  Güncelleme: 09:49
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Efeler Belediyesi, Orta ve Cuma mahalleleri arasında 5 bin metrekarelik asfaltlama çalışması yürütüyor. Başkan Anıl Yetişkin, 2-3 ay içinde planlanan yol yenilemelerinin büyük kısmını tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Vatandaşlar çalışmalardan memnun.

Efeler Belediyesi, kent genelinde yol yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Orta ile Cuma mahalleleri arasındaki 5 bin metrekarelik asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, 2-3 ay içerisinde planlanan yol yenileme çalışmalarının büyük bölümünü tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, şehrin ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Umurlu, Cuma, Orta, Zeybek ve Mimar Sinan mahallelerinde eş zamanlı yol yenileme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Anıl Yetişkin, Orta ve Cuma mahalleleri arasında 5 bin metrekarelik alanda devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yolun mevcut durumu, uygulama süreci ve planlanan çalışmalarla ilgili ekipten bilgi alan Başkan Yetişkin, özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyerek emeklerinden dolayı teşekkür etti. Bölge esnafı ve vatandaşlar, yol yenileme çalışmaları dolayısıyla Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti. Ulaşım konforunu yükseltmek için aralıksız ve hızla çalışan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin plan doğrultusunda Güzelhisar Mahallesi'nin ara sokaklarında yol yenileme çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Efeler Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerine ara vermeden devam edeceğini belirten Başkan Anıl Yetişkin, "Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde çalışmalara başlıyoruz. Daha sonra vakit kaybetmeden Yedi Eylül Caddesi'nde yenileme faaliyetlerimiz için harekete geçeceğiz. 2 ya da 3 aylık süreçte gerekli yerlerde yol yenileme çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yetişkin asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

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