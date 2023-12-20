 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Efeler Belediyesi, Yollarda Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler Belediyesi, Yollarda Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde görev ve sorumluluk alanında bulunan yollarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Belediye envanterine kazandırılan asfaltlama aracı ile toprak yollar asfaltlanıyor. Böcek Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan yollar da asfaltlandı. Mahalle sakinleri, asfaltlama çalışmalarıyla mağduriyetlerinin giderildiğini ifade etti ve Başkan Atay'a teşekkür etti.

Efeler Belediyesi, Yollarda Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor
20.12.2023 - 11:00,
Abone Ol

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde görev ve sorumluluk alanında bulunan yollarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın geçtiğimiz yıl Mayıs ayında belediye envanterine kazandırdığı asfaltlama aracı ile toprak yollar asfaltlanıyor. Yollardaki bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarına yoğun mesai harcayan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Böcek Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan yolları asfaltladı.

Daha önce toprak olan yollarda yaz aylarında tozdan kış mevsiminde ise yağışlarla oluşan çamurdan sorun yaşadıklarını dile getiren Böcek Mahallesi sakinleri, Efeler Belediyesi'nin asfaltlama çalışmalarıyla mağduriyetlerinin giderildiğini ifade etti. Efeler Belediyesi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti de dile getiren mahalleli, taleplerini hızla karşılayan Başkan Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Ulaşım, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi, Yollarda Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika


11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi: İyiyim Allah'a şükür, evdeyim Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi: İyiyim Allah'a şükür, evdeyim
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:36
Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32
Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in 'Provokatör' iddiasına yanıt Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:36 Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32 Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 11:25:27. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi, Yollarda Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement